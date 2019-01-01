Green: "Sezona devam etmek, Avery'nin çok işine yarar"

Los Angeles Lakers veteranı Danny Green, 2019-20 NBA sezonuna devam etmenin, ırkçılığa ve sosyal adaletsizliklere karşı devam eden protestolara zarar vermekten daha çok iyilik yapacağı yönündeki tutumunu yineledi.



Green, takım arkadaşı Avery Bradley'in bu durumdan herkesten daha fazla fayda sağlayacağına inandığını söyledi.



Bradley, Brooklyn Nets süperstarı Kyrie Irving ve Lakers pivotu Dwight Howard ile birlikte, mevcut sosyal durumların ortasında, NBA'in Orlando'da sezona devam etme planına karşı çıkmışlardı. Ancak, Caron Butler ile Juneteenth onuruna yaptığı bir röportajda, Green, oyuncuların odağını Black Lives Matter hareketine yöneltmek için NBA'in yeniden başlamasını kullanabileceklerini vurguladı.



Green, Bradley'i örnek olarak kullandı ve takım arkadaşının düşüncelerini ifade etmek için, sadece sosyal medyaya kıyasla daha büyük bir platforma sahip olacağını belirtti:



"Avery Bradley gibi, o da konuşan adamlardan biri, ama pek sosyal medyası yok, bu yüzden insanlar nasıl düşündüğünü gerçekten bilmiyorlar ve onu ondan çok bir şey görüp duyamıyorlar. Ama Orlando'ya giderse, röportaj yapmak durumunda kalacak. Bu maçlardan birinde çok iyi bir performans gösterecek ya da iyi bir çeyrek falan geçirecek, ve medyayla konuşmak zorunda kalacak."



"Sosyal medyası olmayan veya çok takipçisi olmayan herkesin orada olması ve birleşmesi için, bu daha iyi bir yol. Ayrıca orada daha fazla toplantı yapabilir ve bu platformu, ritmimizi bozmamak için ve daha da zirveye çıkarmak adına, kendi yararımıza kullanabiliriz. Çünkü eğer hepimiz beraber olursak, ülkenin farklı bölgelerinde olmamızdan ziyade, daha büyük bir etkimiz olur."



Bradley ve Irving geçtiğimiz günlerde NBA'in yeniden başlamasıyla ilgili endişelerini ele alan yaklaşık 80 oyuncuyla bir görüşmeye öncülük etmişlerdi.



