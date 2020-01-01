Green: "Sezon 22 Aralık'ta başlarsa, hepimiz işe geliriz"

Los Angeles Lakers guardı Danny Green, yeni sezon 22 Aralık'ta başlarsa, Lakers'ın ne yapacağına dair düşüncelerini paylaştı.



Veteran oyuncu, SB Nation'dan Silver Screen & Roll pocastinde kendisinin ve takım arkadaşlarının her türlü "işe geleceğini" söyledi:



"Hepimiz işimiz için geleceğiz. Kimsenin adına konuşmuyorum tabii ki. Şakayla karışık olarak, bazı adamların 22 Aralık'ta başlamamayı tercih ettiğini söylemiştim. Sadece LeBron'un değil, ekipte çok sayıda veteran var.



Ekibimizde sekiz yıldan, 10 yıldan fazla deneyime sahip birçok adam var. Bizimki gibi uzun bir sezon geçirmek, araya ne kadar uzun süre koymuş olursak olalım, bitiş tarihi ve başlangıç tarihi arasında bir buçuk aylık bir süre olunca, zor oluyor.



Ama iş için geleceğiz tabii ki, bu yüzden konuyu bağlamın dışına çıkarmayın ve bu konuda daha da fazla konuşmayacağım. Ancak tekrar sezona başlamadan önce rahatlamak, dinlenmek ve vücudumuza iyileşme şansı vermek için biraz daha zamanımız olmasını umuyoruz."



NBA ve Oyuncular Sendikası'nın 2020-21 sezonunun başlangıç tarihi olarak 22 Aralık'ta anlaşmaları bekleniyor.



