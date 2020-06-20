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Green: "Sanırım yüzüğü takamam, çünkü parmağım yok!"

Serbest oyuncu Gerald Green, yüzük parmağı olmadığı için, Disney World'de koronavirüs tespiti için verilecek NBA yüzüğünü takamayacağını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Serbest oyuncu Gerald Green, yüzük parmağı olmadığı için, Disney World'de koronavirüs tespiti için verilecek NBA yüzüğünü takamayacağını söyledi.

NBA, oyuncuların sezona devam etmesini sağlamak için, Orlando'daki bubble ortamında sosyal mesafeyi korumaya çalışarak, oyuncuları otellerinin sınırları içinde eğlendirecek oldukça farklı protokoller oluşturmuştu.

Ligin, üç gün önceden koronavirüs semptomlarını tespit edecek bir yüzük kullanılmasını zorunlu kılacağı bildirilmişti, böylece oyuncular kendilerini izole edebilecek ve sağlık personeli onlara en kısa sürede ulaşabilecekti.

Bu oldukça makul görünse de, Green, yakın zamanda sosyal medyada paylaştığı ifadeye göre, bu sezon geri dönüş girişimine bir son verecek gibi görünüyor:

Green, Instagram hikayesinde "Sanırım oynayamam, çünkü bir yüzük yüzünden bir parmağım yok." ifadelerini kullandı.

PARMAĞINI 11 YAŞINDA KAYBETMİŞTİ

Green, 6. sınıfta 11 yaşındayken, annesinin yüzüğü parmağındayken smaç basmaya çalıştığında, yüzük derme çatma yapılan potanın çivisine sıkışmış ve bu da parmağının kopmasına neden olmuştu. Green'in parmağı sonradan kesilmişti.

Bu durum NBA'e gitme hayalini gerçekleştirmesini engellememişti, ancak açıkçası tekrar bir yüzük ile smaç basma konusunda ihtiyatlı davranıyor.

Green, zamanında parmağını kaybetme hikayesini şöyle anlatmıştı:

"Kardeşimi gaza getirmeye çalışıyordum, 'Bu kadar yükseğe zıplayamazsın' diye. Yükselmiştim ve inerken parmağım kopmuştu. Hala sağlamdı ama ameliyat sırasında kurtaramadılar. Eğer topu kavrayabiliyor olsaydım, muhtemelen kariyerimde olduğundan daha fazla smaç basabilirdim, ama yine de işi halledebiliyorum."





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