Green, "sahte taraftarlara" verdi veriştirdi!: "Siz böyle adamlarsınız işte..."

Los Angeles Lakers guardı Danny Green, Lakers hayranları tarafından eleştirildiğini ve siber zorbalığa maruz kaldığını dile getirdi ve nefret edenlere güçlü bir mesaj verdi.



Green kariyeri boyunca güvenilir bir üçlükçü olsa da, şutu bubble'a girdiğinden beri uzun süredir kayıp durumdaydı ve bu, birçok Lakers taraftarının onu eleştirmesine neden olmuştu.



Green, podcast'i "Inside The Green Room" un en son bölümünde, Lakers taraftarlarının sık sık sert eleştirileriyle nasıl başa çıktığını anlattı:



"Her şeye her açıdan bakmaya çalışıyorum. Sadece içinde bulunduğum durumu değil, herkesin içinde bulunduğu durumu da anlıyorum. Dünyada pek bir şey olmuyor, insanlar basketbol izliyor. İzlenecek fazla bir şey yok... Ne yaptığımıza ve nasıl oynadığımıza büyük bir odaklanma var. Yani pek çok insan evlerinde gerginler, bu yüzden çoğu zaman bunu bizden çıkarıyorlar...



Ama büyükannem eskiden 'İnsanlar İsa ve Muhammed hakkında bile kötü konuşuyorlar, sen neden güvende olduğunu düşünüyorsun?' derdi. Ben de bu kuru gürültüyü hep kesmeye çalıştım. Sayfamda negatif olan herkesi genellikle engelliyorum ya da görmezden geliyorum... Sadece odaklanmaya çalışıyorum ve takım arkadaşlarımdan, koçlarımdan cesaret verici sözler duyarak, basketbol oynamaya devam ediyorum. Yani evet, özellikle böyle büyük bir takımda oynayınca, bunlar beklenen şeyler. Senin hakkında çılgınca konuşurlar, tuhaf şeyler söylerler, insanlar buna 'siber zorbalık' diyorlar, her neyse... İnsanlar b*k atmayı seviyorlar.



Profesyonel spor işi, sporcu olarak insanların sizi alenen eleştireceği dünyadaki tek iştir. İnsanların iş yerinize gelip sizi rahatsız ettikleri bir yerdir. Dünyada, dışarıdan gelen insanların gelip işinizi nasıl yapacağınızı söyleyeceği pek fazla iş yok. Ama bu yüzden büyük paralar alıyorsunuz. Sadece performansınız için değil, o platformda olmak ve zihinsel olarak tüm bunlara dayanacak ve onunla savaşacak kadar güçlü olmak için de para alıyorsunuz...



Bir süredir çok iyi basketbol oynamıyorduk, ilk turda birkaç iyi maçımız oldu, ama umarım bir ritim geliştirebilir, daha iyi oynayabilir, dışarıdaki gürültüyü engelleyebilir, ilerlemeye devam edebilir, birbirimizi teşvik edebilir, bunu zevk alarak yapabilir ve olumsuz olana odaklanmayı kesebiliriz..."



"BUNLARI GEÇİT TÖRENİNE ALMAMAK LAZIM"



Green, bu tür taraftarların, takımın gerçek taraftarları olmadığını düşündüğünü belirtti. Bu düşünceyi, podcast'in son bölümünde şu şekilde netleştirdi:



"0-1 gerideyken yanımızda olan gerçek taraftarlara selam olsun. İyi oynasak da oynamasak da, hala yanımızda olan bu gerçek arkadaşlara selam ederim. Çünkü onlar gerçek taraftar olanlardır. Ayrıca bu sayede, gerçek arkadaşlarınızın kim olduğunu da görüyorsunuz. Bazı gerçek arkadaşlarınız arkanızda olurken, bazıları 'meme' falan gönderir ve saçma sapan konuşurlar, çünkü tek bildikleri budur.



Bunlar olduğu zaman, 'Meme'ler iyi güzel, komik falan ama, sana yönelik olduğunda, sana olan etkisini görmüyorsun, o zaman neden bunu yolluyorsun? Ve eğer gerçek bir arkadaşsan, gülmek için bir şeyler yollamazsın.' diyorum. Bunu çok ciddiye almıyorum, ancak sadece belirli insanlar ve bazı taraftarlar arasında nerede durduğunuzu biliyorsunuz.



Her şey sona erdiğinde, umarım Ekim ayında yapabileceğimizi bildiğim şekilde oynamaya devam edersek, bu sahte taraftarlara başka bir yere gitmelerini söyleyebilir ve onları geçit törenine davet etmeme imkanına sahip olabiliriz. Muhtemelen salgın nedeniyle bir geçit töreni olmayacak olsa da, sanal olarak bir şeyler yapmamız gerekecek, ama eğer kazanacaksak, o sahte taraftarlara çok hoşlarına gitmeyecek birkaç parmak gösterebilirim...



Sonradan taraftar olanlara sesleniyorum: Siz gerçek taraftarlar değilsiniz. Siz sadece kalabalığı takip eden adamlarsınız. Sadece işler iyi gittiğinde taraftar olursunuz. Bunlar gerçek taraftarlar değiller."



Green, 2019-20 normal sezonunda üçlüklerinin yüzde 36.7'sinde isabet bulmuş ve bu da kariyer ortalaması olan 40.0'ın altında kalmıştı. Geçtiğimiz sezon NBA şampiyonu Toronto Raptors için Green, %45.5 üçlük isabetiyle oynamıştı.



Green'in bu sezon ısınarak birkaç üçlük attığı pek çok maç geçirse de, bazı soğuk süreçlerden de geçmişti.



Bu sezon bubble'daki sekiz sıralama maçında sadece %25.0 üçlük isabetiyle oynayan Green, kendisi için alışılmadık bir şekilde kötü bir performans göstermişti.



Şutu, Portland Trail Blazers'a karşı ilk tur playoff serisinde gelişme işaretleri göstermeye başlayan Green'in en iyi performansına, Lakers'ın 17. şampiyonluğunu kazanma yolunda ihtiyacı olacağı da biliniyor.