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Green: "Russ gerçekten gıcık olmaya başladı!"

Houston Rockets oyuncusu Jeff Green, şakayla karışık olarak takım arkadaşı Russell Westbrook'un benchte yaptığı "maskaralıklardan" inanılmaz derecede sıkıldığını itiraf etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Houston Rockets oyuncusu Jeff Green, şakayla karışık olarak takım arkadaşı Russell Westbrook'un benchte yaptığı "maskaralıklardan" inanılmaz derecede sıkıldığını itiraf etti.

Rockets, Westbrook henüz forma giymemiş olmasına rağmen, ilk tur playoff serisinde şu ana kadar Oklahoma City Thunder'a karşı sorun yaşamadı. Yine de Russ, saha kenarında olsa da seriye damgasını vuruyor.

Green, Westbrook'un "gerçekten sinir bozucu" olduğunu şu şekilde açıkladı:

"Russ nasıl mıydı? Dürüst bir cevap mı istiyorsun? Can sıkıcı; gerçekten sinir bozucu."

Green, sakatlıklar kendisinin sahada etkisini göstermekten alıkoysa da, Westbrook'un ister koç Mike D'Antoni ile oyun planlarını tartışmak, ister sahadaki pozisyonlara seslenmek, isterse de hakemlerle tartışmak olsun, tutkusunun ve kararlılığının etkisini göstermesini sağladığını açıkladı:

"Russ ile ne görürsen onu alırsın. Oynamıyor olsa bile, detaylara olan ilgisi, odağı ve tavrı oynuyormuş gibi hissettiriyor. Russ 7/24 böyledir. Ona bayılıyorum."

D'Antoni de Westbrook'un, takımı için ne kadar önemli olduğundan şöyle bahsetti:

"Russell'ın kişiliği, sakat olsa bile ekibin büyük bir parçası. Oyuncularla konuşmak ve kendisini motive etmek için yapması gerekeni yapıyor ve bize destek veriyor."


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