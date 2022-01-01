Green: "Porter Jr., yeni James Harden olabilir!"

Houston Rockets'ın eski guardı Gerald Green, Kevin Porter Jr.'ın "yeni James Harden" olabileceğini iddia etti.



Green kısa süre önce yer aldığı "Inside Buzz With Mikey Domagala" isimli podcast'te, USC'deki günlerinden bu yana Kelly Oubre Jr. ve Nick Young gibi pek çok kişiyle karşılaştırılmış olan Porter Jr. için eski Rockets süperstarı James Harden kıyasında bulundu:



"Bence Rockets'ın gerçekten iyi bir genç çekirdeği var. Halen maç kazanmayı öğrenmeleri gerekiyor. Bu zor iştir. Ama geliştirebilecekleri harika bir çekirdeğe sahipler. Jalen Green'in odağını bozmadığı takdirde gerçek bir yıldız olabileceğini düşünüyorum. Bence Christian Wood da hemen hemen o seviyede. O da rotasında kalarak istikrarlı bir şekilde devam etmeli.



Porter için ise sınır yok gibi bir durum söz konusu. Aklı başında davranarak son zamanlarda yaptığı gibi takıma liderlik etmeye devam ederse, bence potansiyeli sınırsız. Bir sonraki James Harden'a bakıyor olabilirsiniz. Bu benim fikrim sadece.



Orada gerçekten gelişebilecek pek çok genç adam var ve hepsi de birbirini çok seviyor. Ben oradayken de bu anlaşılabiliyordu. Onlar da birbirleriyle yakınlar. Takım olarak aradığınız şey tam da budur. Rafael'in (Stone) bu adamları bir araya getirme konusunda gerçekten iyi bir iş çıkardığını düşünüyorum."



Porter Jr. bu sezon 13.3 sayı, 4.1 ribaund ve 6.2 asist ortalamalarıyla oynuyor.



