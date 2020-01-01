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Green, "Playoff Danny" lakabıyla ilgili konuştu

Los Angeles Lakers guardı Danny Green, "Playoff Danny" lakabıyla ilgili düşüncelerini paylaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers guardı Danny Green, "Playoff Danny" lakabıyla ilgili düşüncelerini paylaştı.

Lakers ekibi, Çarşamba gecesi Miami Heat'e karşı oynanan NBA Finalleri serisinin 1. maçında genel olarak oldukça iyi bir şut performansı ortaya koymuştu ve Green de bunun bir parçasıydı.

Lakers'ın keskin şutörü Kentavious-Caldwell Pope, Green'e maçtan "Playoff Danny" lakabını yakıştırmıştı.

Karşılaşmada üç sayı çizgisinin gerisinden 3/8 isabetle oynayan Green, takım arkadaşının yorumlarını takdir etse de, henüz elinden gelenin en iyisini yapmadığına inanıyor:

"Yani henüz o noktaya yaklaşmadım bile. Olmak istediğim veya olmam gerektiğini bildiğim noktadan çok uzaktayım, ancak işimi elimden gelen en iyi şekilde yapmaya ve aktif olmaya çalışıyorum. Bu da, savunma tarafında ve takım arkadaşlarım için oyunu kolaylaştırmakla başlıyor. Hücum olarak kendimi bulacağımı biliyorum, ama elbette şutlarımı sokmayı ve ritim bulmayı da umuyorum. Artık ara sıra maçlarda işlerin lehime döndüğünü görmeye başladım."

Green, NBA'de sezonun yeniden başlaması sonrasında %33 üçlük isabetiyle, 7.8 sayı ortalaması yakalamıştı.


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