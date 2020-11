Green, ölüm tehditleri almasıyla ilgili: "Kolay değildi, zordu..."

Los Angeles Lakers guardı Danny Green, NBA Finalleri'nin 5. maçından sonra Lakers taraftarlarından aldığı ölüm tehditleri hakkında konuştu.



Miami Heat'e karşı 5. maçın son saniyelerinde kaçırdığı üç sayılık isabet nedeniyle ağır eleştiriler alan Lakers'ın guardı, durumun kendisi için kolay olmadığını söyledi.



Green, ClutchPoints'ten Tomer Azarly'ye, Battle for LA Podcast'te şunları söyledi:



"Kendim için karanlık dönem veya karanlık zaman tabirini kullanmayı sevmem. Her şeye olumsuz bir bağlamda veya olumsuz bir ışıkta bakmayı sevmem, her zaman olumlu olanı bulmaya çalışırım.



Ama zor olduğunu ve kolay olmadığını söyleyebilirim. Bubble'dan önceki aylarda Los Angeles'ta bulunduğum ve Lakers organizasyonunun bir parçası olduğum için, bunun beraberinde ne getirdiğini de biliyorum.



Eleştirilere ve bunun gibi şeylere alışmıştım. Ancak bir noktada yayınlanan tek sporda bulunduğunuzda ve her şey size ve basketbola odaklandığında, her şey daha da büyütülüyor. Bu yüzden zor bir durum. Zorlu bir dönemdi ve o senaryoda yer almak pek kolay değildi.



"İLK KEZ TEHDİT VEYA ELEŞTİRİ ALMADIM..."



Green, böyle durumlara engel olmak adına yapılması gereken şeyleri de açıkladı:



Lakin şimdi buna alıştık ve biraz adapte olduk, bu yüzden bir daha olursa, açıkçası, bununla nasıl iş göreceğimizi biliyoruz. Ama umarım bir daha olmaz.



Kolay değildi, zordu. Genel olarak ciddiye almadığım pek çok şey var. İlk kez tehdit veya eleştiri alıyor değilim. Oynadığım her şehirde daha önce tehdit ve küfürlere maruz kalmıştım, yani bunlar oyunun bir parçası. Bu mesleğin beraberinde getirdiği şeyler bunlar, bu yüzden yapılması gereken şey, kuru gürültüyü ve sosyal medyadaki sahte hesapları engellemek, sosyal medyadan uzak durmaya çalışırken, size mesaj atmaya çalışanları da görmezden gelmek.



Ayrıca spor kanallarından, basketbol tartışmalarından uzak durmaya çalışarak, sahadayken, bunlardan elinizden geldiğince en iyi şekilde kaçınmaya çalışıp, oyunu oynadığınızda tükenmemek için zinde kalmak."



Green ve Lakers, eninde sonunda seriyi 4-2 ile geçerek, şampiyonluğu kazanmıştı.