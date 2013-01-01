Green, Lillard ve Tatum, bu yaz Tokyo'da forma giyecekler!

Golden State Warriors forveti Draymond Green, Portland Trail Blazers guardı Damian Lillard ve Boston Celtics forveti Jayson Tatum'ın, bu yaz Tokyo Olimpiyatları'nda ABD Milli takımı için forma giyecekleri bildirildi.



Tatum böylece Olimpiyat Oyunlarında ABD Takımını ilk kez temsil ediyor olacak. 23 yaşındaki yıldız oyuncu, daha önce 2013 FIBA Amerika U16 Şampiyonası'nda, 2014 FIBA U17 Dünya Şampiyonası'nda ve 2015 FIBA U19 Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanmıştı.



Lillard da aynı şekilde, kariyerinde ilk kez Olimpiyatlarda yer alacak. 30 yaşındaki oyuncu, ABD Milli takımı'nın 2016'daki Rio de Janeiro Oyunları için kısa listesinde yer almış, lakin ayak sakatlığının iyileşme sürecinde olduğu için daveti reddetmek durumunda kalmıştı.



Green ise, 2016'daki Milli takım kadrosunda forma giymiş ve koç Mike Krzyzewski'nin namağlup kadrosunun altın madalyayı kazanmasına yardımcı olmuştu.



Tatum, Green ve Lillard'ın Tokyo'daki Amerika kadrosu için onay vermesiyle birlikte, ekip şimdi Bradley Beal'ın da aralarına katılmasını umuyor. Washington Wizards yıldızının bu yaz takıma katılacağı iddia edilmişti.



ABD Milli takımı, 25 Temmuz'da Olimpiyat erkekler basketbol turnuvası başlamadan önce, 6-18 Temmuz tarihleri arasında antrenman kampı için bir araya gelecek.



