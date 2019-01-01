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Green, LeBron ve Kawhi arasındaki farkları açıkladı!

Los Angeles Lakers guardı Danny Green, takım arkadaşı LeBron James ve eski takım arkadaşı Kawhi Leonard arasındaki önemli farkları ortaya koydu.

Los Angeles Lakers guardı Danny Green, takım arkadaşı LeBron James ve eski takım arkadaşı Kawhi Leonard arasındaki önemli farkları ortaya koydu.

Green, eski takım arkadaşları hakkında şu ifadeleri kullandı:

LeBron için, Green "Sadece harika bir oyuncu ve harika bir skorer değil, aynı zamanda takım arkadaşlarını daha iyi yapıyor. Harika bir oyun kurucu, harika bir takım arkadaşı, harika bir lider. Saha içinde ve dışında daha iyi kimse yok, ve bu işi uzun zamandan beri yapıyor. Uzun ömürlülüğü inanılmaz." şeklinde konuştu.

Green, James'in Kawhi'dan daha iyi bir oyuncu olduğuna şüphesi de bulunmuyor:

"Açıkçası Kawhi'ınn savunmacı olarak çıktığı inanılmaz yeteneği, en verimli skorerlerden biri olmasına da eğildi. Dizinde halen bir yük yönetimi var, bu yüzden ne kadar uzun gideceğini bilmiyoruz. O da harika. Halen nasıl büyük bir lider olunacağını öğreniyor ve Clippers'ta şu ana kadar iyi bir iş çıkarıyor. Benim için Bron, her zaman oyundaki en iyi oyuncu olmuştur."


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