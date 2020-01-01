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Green: "LeBron, NBA'de oğlu Bronny ile oynamak ister"

Los Angeles Lakers guardı Danny Green, takım arkadaşı LeBron James'in bir gün NBA'de oğlu Bronny James ile birlikte oynamak istediğine inandığını belirtti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers guardı Danny Green, takım arkadaşı LeBron James'in bir gün NBA'de oğlu Bronny James ile birlikte oynamak istediğine inandığını belirtti.

Forbes'tan Adam Zagoria'ya göre Green, şunları söyledi:

"Bence bunu çok ister. Vücudu üç yıl daha dayanır mı bilmiyorum. NBA'de oynamak isteyip de, şimdi oynadığı seviyede oynayamayacağını sanmıyorum. Ve bence bundan üç yıl sonra zor olacak. Onun gidişatı bir tarafa, 20 yıl sonra birçok kişinin eskisi gibi olmadığını varsayıyorum. Ama eminim Bronny ile oynamayı çok ister."

Bronny, şu anda Los Angeles'taki Sierra Canyon School'da lise basketbolu oynayan 16 yaşındaki bir guard ve bir NBA geleceği olabileceğine inanılıyor.

LeBron'un yetenekli oğlu, 247Sports'a göre 2023 sınıfında 5 yıldızlı bir aday olarak gösterilmişti. LeBron ise, o noktada 38 yaşına girmiş olacak.


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