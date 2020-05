Green: "LeBron, bence ligin MVP'si!"

Los Angeles Lakers guardı Danny Green, Lakers'ın rol oyuncuları ve LeBron James için playoff mücadelesini konuştu.



NBA'in, 2019-20 normal sezonunu sürdürme umudu devam ederken, Green, L.A.'in şampiyonluk formülünü açıkladı ve her şeyin LeBron'un hücumu yönetmesiyle başladığını söyledi.



Green ayrıca James'in lig MVP'si onurunu hak ettiğini düşündüğünü de belirtti:



"Onun bizimle olması gerekli çünkü esas olarak kendisi bizim point guardımız ve işleri kolaylaştıran oyuncumuz. Her şey onunla başlıyor. Tüm sahada bir eşleşme problemi yaratıyor ve bazı takımlara karşı oyunun hızını okuyabiliyor. En iyi halinde olmalı, sağlıklı olmalı ve iyi oynamalı. Sadece kendisi değil, Anthony Davis de elbette çok önemli, ama kesinlikle her şey onunla başlıyor. O bizim motorumuz ve bence ligin MVP'si."



Green, oyuncuların taşıması gereken rollerinin ağırlıklarını anladığını ve kendisi, Kyle Kuzma, Avery Bradley veya Kentavious Caldwell-Pope'un playofflar sırasında herhangi bir gecede güvenilir skor üretme seçenekleri olması gerektiğini açıkladı:



"Çok derin bir ekibimiz var. Kuz, Avery Bradley, ben ve KCP gibi adamlara, playofflarda en az bir gece iyi bir gece geçirebilmeleri için ihtiyacımız olacak."