Green, kolej yerine G League'i tercih etti!

2021 NBA Draftı'nın 1 numaralı adayı Jalen Green'in, kendisini isteyen kolejlere, NBA / G League profesyonel yol programına girmeyi planladığını bildirdi.



Fresno, Kaliforniya doğumlu Green, 2018 ve 2019'da ABD Basketbol Şampiyonası'nda FIBA U-17 ve U-19 ile Dünya şampiyonluğu ile altın madalya kazanmıştı.



Prolific Prep'in 1.96m'lik şutör guardı Green, Memphis, Oregon, Florida State, USC ve Fresno State Üniversitesi gibi okullardan teklif almıştı. Green'in, 2021 NBA Draftı'nın en iyi oyuncusu olması bekleniyor.



Green, ESPN'in en son yaptığı sıralama listesinde, diğer iki kişi ile birlikte 97 puan almış ve Kaliforniyalı Evan Mobley'i ve Oklahoma State için oynayacak olan Texas point guardı Cade Cunningham'i geçmişti.



All-American oyuncu, G League yoluyla başlamayı seçerek, NBA Draftı'na gireceğini duyurmadan önce profesyonel basketbol yaşam tarzına tam olarak girmiş olacak.



G League profesyonel yolu, Ekim 2018'de kolej basketboluna alternatif olarak potansiyel oyunculara 125.000 dolar ödeyen bir program olarak başlamıştı. Green, bu programın gelişmiş bir versiyonuna katılacak ve beklenen seçkin oyuncular 500.000 dolardan fazla para kazanacaklar. Los Angeles'ta yeni bir ekiple çalışacak olan Green, NBA Draftı için hazırlanacak.



