Green, Klay'in sakatlığı için: "Keşke o anı geri alabilsem..."

Philadelphia 76ers guardı Danny Green, Golden State Warriors'ın yıldızı Klay Thompson'ın 2019 NBA Finalleri'ndeki ilk sakatlığında nispeten oynadığı rolden ötürü duyduğu üzüntüyü dile getirdi.



Yahoo Sports'tan Chris Haynes'e konuşan Green, Golden State yıldızının sakatlandığı turnike pozisyonunda kendisine zarar vermek istemediğini belirtti:



"O anı geri alabilsem, alırdım. Kimse harika bir oyuncunun bu hale düşmesini ve ayrıca bunun sebebi olmayı istemez. Yaptığım kasıtlı değildi. Geri döndüğüne sevindim. Basketbol onu özlemişti."



"ÇOK TEPKİ GÖRDÜM..."



Green ayrıca Thompson'ın yaşadıklarına dayanarak basketbolseverlerin tepkisiyle başa çıkma konusundaki zorlu deneyimlerini paylaşırken, Warriors yıldızının çapraz bağlarının koptuğunu maçtan sonra keşfettiğini söyledi:



"İlk başta topu blokladığımı sanmıştım. Temiz bir blok yaptım diye düşünürken yere yığılmıştı. Kenardaki adamlardan bazıları çok sinirlenmişti. Birçok taraftar da aynı şekilde.



Açıkçası çok tepki almıştım ama şahsen tek amacım topa temiz bir müdahale yapmak ve kendisinin iyi olduğundan emin olmaktı. Sonrasında serbest atışlarını kullanmak için sahaya geri döndüğünde bir sorunu olmadığını düşünmüştüm."



"KASITLI YAPMADIĞIMI HERKES BİLİYOR"



Green, ifadelerine şu şekilde devam etti:



"Maç sonrasına dek bağının koptuğundan habersizdim, ki bu da ayrıca zor bir durumdu. Söylenenleri işitmek pek kolay değildi fakat kendime mağdur gözüyle bakmadım. Benim endişem onun içindi.



O takımın taraftarları harikadır. Kadroda kim olursa olsun, onlara zarar vermeye çalışanlara karşı savaşırlar. Bu yüzden bazı taraftarlardan hararetli tepkiler almıştım, ancak olay hakkında her konuştuğumda, asla kasıtlı bir şey yapmadığımı hep söylemiştim."



Green ve Raptors, daha sonra Toronto şehrine tarihteki ilk NBA şampiyonluğunu kazandırmıştı. Thompson'ın 941 günlük uzun molasında, veteran oyuncu aynı zamanda ertesi yıl Los Angeles Lakers ile bir şampiyonluk daha kazanmayı başarmıştı.



"DÖNECEĞİNDEN HİÇ ŞÜPHEM YOKTU"



Warriors'ın geçtiğimiz Pazar günü Cleveland Cavaliers'a karşı oynadığı maçta Thompson'ın korkusuz, coşkulu ve enerjik halini gören Green, günün sonunda Golden State yıldızına duyudğu sevgi ve saygıyı şu şekilde açıkladı:



"Geri dönmesi büyük bir azim örneği. Dayanıklılık isteyen bir şey. Kendisi büyük bir oyuncu olduğu için döneceğinden asla şüphem olmamıştı.



Ben ve taraftarlar da dahil olmak üzere birçok insan geri döndüğü için oldukça heyecanlı. Hepimiz Klay'in bildiğimiz Klay olmasını dört gözle bekliyorduk."



