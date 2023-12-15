Green'in uzaklaştırma cezası, "taraflarca onaylanarak verildi"

NBA, Golden State Warriors ve Draymond Green'in kampının, süresiz uzaklaştırma kararı konusunda aynı fikirde olduğu bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Green'in uzaklaştırma cezası, 'taraflarca onaylanarak verildi'
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15 Aralık 2023 12:27
Son güncelleme 15 Aralık 2023 12:31
NBA, Golden State Warriors ve Draymond Green'in kampının, süresiz uzaklaştırma kararı konusunda aynı fikirde olduğu bildirildi.

ESPN'den Adrian Wojnarowski, NBA'in Green'i süresiz olarak uzaklaştırma kararının Warriors ve Green'in kampına danışılarak ortaklaşa bir biçimde alındığını söyledi.

Warriors genel menajeri Mike Dunleavy Jr. Green'in durumuyla ilgili, "Bir cezanın verileceğini biliyoruz ancak burada aynı zamanda birine yardımcı olmak da söz konusu. Yüzde 100 kabul ettiler. Draymond da etti." şeklinde konuştu.

Green'in cezalı olduğu süre boyunca Warriors'la beraber kalacağı kaydedildi.

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