"Green'in, Kuminga ile arasında bir ilişki yok" iddiası!

Golden State Warriors forveti Draymond Green'in takım arkadaşı Jonathan Kuminga ile "ilişkisi olmadığı" öne sürüldü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
Abone Ol
'Green'in, Kuminga ile arasında bir ilişki yok' iddiası!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Temmuz 2023 15:54
Son güncelleme 21 Temmuz 2023 15:55
Golden State Warriors forveti Draymond Green'in takım arkadaşı Jonathan Kuminga ile "ilişkisi olmadığı" öne sürüldü.

Green, Jordan Poole olayıyla ilgili yeni bilgileri ifşa etmesi nedeniyle son zamanlarda tekrar gündeme oturmuş ve bu durum, veteran oyuncunun liderliği hakkında büyük miktarda eleştiri almasına yol açmıştı.

Tüm bu eleştirilerin arasında, Green'in bir lider olarak sanıldığı kadar iyi olmadığını düşündürebilecek yakın tarihli başka bir açıklama geldi. Warriors muhabiri Monte Poole, Green'in genç forvet Kuminga ile hiçbir ilişkisi olmadığını ve bunun takım için açıkça bir "sorun" olduğunu ortaya koydu:

"Draymond Green ve Jonathan Kuminga'nın arasında bir ilişki olmaması büyük bir sorun ve bu durumu ancak Draymond çözebilir. Yeni sözleşmesi, Warriors'ın bunu düzeltebileceğine inandığını ima ediyor olsa da, ligde bu duruma 'bilemiyorum' yorumunu yapan pek çok kişi var."

Green geçtiğimiz haftalarda, Kuminga'nın "kilidinin" yeni Warriors guardı Chris Paul tarafından "açılabileceğini" iddia etmişti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery