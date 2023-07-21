Golden State Warriors forveti Draymond Green'in takım arkadaşı Jonathan Kuminga ile "ilişkisi olmadığı" öne sürüldü.



Green, Jordan Poole olayıyla ilgili yeni bilgileri ifşa etmesi nedeniyle son zamanlarda tekrar gündeme oturmuş ve bu durum, veteran oyuncunun liderliği hakkında büyük miktarda eleştiri almasına yol açmıştı.



Tüm bu eleştirilerin arasında, Green'in bir lider olarak sanıldığı kadar iyi olmadığını düşündürebilecek yakın tarihli başka bir açıklama geldi. Warriors muhabiri Monte Poole, Green'in genç forvet Kuminga ile hiçbir ilişkisi olmadığını ve bunun takım için açıkça bir "sorun" olduğunu ortaya koydu:



"Draymond Green ve Jonathan Kuminga'nın arasında bir ilişki olmaması büyük bir sorun ve bu durumu ancak Draymond çözebilir. Yeni sözleşmesi, Warriors'ın bunu düzeltebileceğine inandığını ima ediyor olsa da, ligde bu duruma 'bilemiyorum' yorumunu yapan pek çok kişi var."



Green geçtiğimiz haftalarda, Kuminga'nın "kilidinin" yeni Warriors guardı Chris Paul tarafından "açılabileceğini" iddia etmişti.



