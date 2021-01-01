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Green: "Herhangi bir genci LeBron veya Jordan ile karşılaştırmak, haksızlıktır"

Philadelphia 76ers guardı Danny Green, takım arkadaşı Ben Simmons'ın Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James ile karşılaştırılmasının adil olmadığını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Philadelphia 76ers guardı Danny Green, takım arkadaşı Ben Simmons'ın Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James ile karşılaştırılmasının adil olmadığını söyledi.

Simmons, yıllarca boyu ve pasörlüğü nedeniyle James ile karşılaştırılıyordu.

Usa Today Sports'tan Ky Carlin ile konuşan Sixers şutörüne göre bu durum, Simmons veya James için adil olmayan bir karşılaştırma:

"Neden bir karşılaştırma yapıldığını anlıyorum. Tabii ki, LeBron şimdiye kadarki en iyilerden biri ve Ben'in boyu, yeteneği ve hızı göz önüne alındığında bir potansiyeli var, ancak bu adil değil. Özellikle genç yaştaki herhangi birini LeBron ile ya da Michael Jordan ile kıyaslamak, haksızlıktır.

Ben hala oyunu öğreniyor ve hala çok iyi, ama o diyarlarda olmak istiyorsa, daha çok uzun bir yolu var. Bu, Ben'i geçtim, kimse için adil olmayan bir karşılaştırma. Lakin Ben, bunun için gerekli özelliklere ve potansiyele sahip."


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