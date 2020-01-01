Green, Finaller'de kaçan şutu için: "Size bir özür borcum yok!"

Los Angeles Lakers guardı Danny Green, NBA Finalleri'nin 5. maçında kaçırdığı kritik şut için taraftarlardan özür dilemeyeceğini açıkladı.



The Ringer'ın podcastine konuk olan Green, 2020 NBA Finalleri serisinin 5. maçının sonunda kaçırdığı şut için özür açıklaması yazması gerektiğini düşünen bazı taraftarların isteği üzerine, bunu yapmayı planlamadığını belirtti:



"Taraftarların insan doğasını bilirsiniz, çok hassas olurlar. Oyunu çok ciddiye alırlar ve bizi kalabalığı eğlendiren kimseler olarak görürler. Eğer oynamamız gerektiği gibi oynamıyorsak, bunun için özür dilememiz gerektiğini düşünürler. Ama hayır, size bir özür borcum yok. B*ktan oynasam da oynamasam da. Siz benim patronum ya da koçum değilsiniz ve kaçan şutlar için özür falan dilemem. Bir hata yaparsam, yapmam gerekeni yapmazsam veya savunmada adam falan kaçırırsam, takım arkadaşlarımdan özür dileyebilirim. Lakin hayır, size hiç özür borçlu değilim."



Green, 2020 playofflarında şutunu bulmak konusunda sıkıntı yaşamış ve bu da taraftarların kendisi ile çeşitli meme'ler ile dalga geçmesine, hatta ona karşı tehditlerde bulunmasına yol açmıştı.



