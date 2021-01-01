Green'e göre Simmons, "kendisini yeniden tanımlamalı"

Philadelphia 76ers guardı Danny Green, takım arkadaşı Ben Simmons'ın 76ers ile geleceği ne olursa olsun 'kendini yeniden tanımlaması' gerektiğini söyledi.



Tecrübeli oyuncuya Simmons ile ilgili yaşananlar ve yıldız oyuncunun 76ers organizasyonuyla geleceği ne olursa olsun 'kendini nasıl yeniden tanımlaması gerektiği' sorulduğunda, yanıtı şöyle oldu:



"Bu tavsiyeyi genellikle takas edilen oyuncular için kullanırım, çünkü hepimiz yetişkin insanlar olarak takas edilmekten nefret ederiz. Ama insanlar takas edilmeyi kötü bir şey olarak görüyorlar. Bence olumlu yönlerine de bakmalısınız. Başka bir takım sizi istiyor ve kendinizi yeniden keşfetmeniniz ve yeniden tanımlamanız için bir fırsat doğuyor.



Belki de bu yüzden başka bir yere gitmek istediği ya da ekibin onu takaslamak istediği söylentilerini duyuyorsunuzdur. Belki burada kendini yeniden tanımlayamadığını hissetmiştir ve başka bir şehirde daha iyi bir iş çıkarabilecektir. Ama bu her zaman doğru olmuyor.



Bunu oynadığınız şehirde de yapma şansınız var. Farklı bir oyuncuya dönüşebilirsiniz. Bu yaz bazı şeyler üzerinde çalışmak, aklınızı ve kendinizi sıfırlamak ve daha güçlü veya farklı bir oyuncu olarak geri dönmek için çok fazla vaktiniz var. Ona tavsiyem de bu olur tabii ki."



Sixers'ın, Doğu Konferansı playofflarında Atlanta Hawks'a karşı hayal kırıklığı yaratan elenmesi sonrası, Simmons'ı takas etmenin yollarını aradığı bildirilmişti.



