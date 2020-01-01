Green: "Durant, gelmiş geçmiş en iyi skorerdir"

Golden State Warriors'ın yıldızı Draymond Green, eski takım arkadaşı Kevin Durant'in "gelmiş geçmiş en iyi skorer" olduğunu söyledi.



Inside the NBA programında Green, hangi oyuncunun gelmiş geçmiş en iyi skorer olduğuna inandığını açıkladı.



Draymond, Durant'le üç yıl beraber oynama şansı bulmuş ve Brooklyn Nets süperstarının topla beraber neler yapabileceğini ilk elden görmüştü. Aralarındaki ilişki, bir noktada çok iyi olmasa da, Green, KD'nin yeteneği ile ilgili dürüst davrandı.



Green, TNT'nin ünlü programındaydı ve NBA efsanesi Charles Barkley, Houston Rockets yıldızı James Harden'ı lig tarihindeki en iyi skorer olarak gösterdikten sonra, Green de Durant için aynısını söyledi.



Barkley şu ifadeleri belirtti:



"Bana gülmüştünüz. Harden'ın en iyi hücum oyuncusu olduğunu söylediğimde, birkaç yıl önce herkes bana gülmüştü. Michael Jordan ya da Kobe Bryant kadar iyi bir oyuncu değil, ama bu adam, gördüğümüz en büyük hücum oyuncusu olabilir çünkü Michael ve Kobe ne kadar büyük olsalar da, üçlükçü değildiler. Bu adam daha iyi bir üçlükçü. Bence James Harden, eğer bir maça çıkıp '80 atacağım' derse, atabilir."



"DURANT, GELMİŞ GEÇMİŞ EN İYİSİ"



Bundan sonra Green, Harden'ın Barkley'nin döneminde hücum açısından bu kadar iyi olup olmayacağını sorarak konuyu ele aldı. Chuck, 90'lı yıllarda ligin çok farklı olduğundan ötürü, Harden'ın bugünün en iyi hücum oyuncusu olduğunu söylediğini açıkladı.



Ardından Green, Harden'ın tüm zamanların en iyi golcüsü olduğuna inandığını söyledi ve eski takım arkadaşı Durant'in adını verdi:



"Bu arada Kevin Durant en iyi skorerdir. Şimdiye kadarki en iyi skorer. Her türlü. James'e saygısızlık yok ama Kevin Durant gelmiş geçmiş en iyi skorerdir."



Barkley ise, Draymond'ın ifadesine "Öyle olsun. Ama sana katılmıyorum." şeklinde cevap verdi.



