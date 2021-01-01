Green: "Detroit'e gitmek istemedim"

Houston Rockets çaylağı Jalen Green, 2021 NBA Draftı'nda 1 numara seçilmiş olmak istediğini, ancak "Detroit'te olmak istemediğini" açıkladı.



2021 Draftı'ndaki en iyi oyuncu olduğuna inanan Green, takımla yaptığı Draft öncesi ziyareti sırasında, Detroit Pistons'a kendisini 1 numaradan seçmesi için meydan okumuştu.



Green, Yahoo Sports'tan Chris Haynes'e şu açıklamaları yaptı:



"1 numaradan seçilmek istemiş olsam da, konum olarak Detroit'te olmak istememiştim. Houston'da çok daha rahat hissediyorum. Gerçek bir dost ortamı gibi. Detroit'te, sanki G League bubble'ına geri dönmüştüm ve oradan henüz yeni geliyorum.



G League bubble'ında, ciddi anlamda spor salonunda kalmaktan başka yapacak bir şeyim yoktu. Kendime ayıracak vaktim yoktu. Bunu yalnızca dairemde yapabiliyordum. Detroit de böyle hissettirmişti. Detroit'te dışarı adım atamazdım. Detroit'te bu şekilde yapabileceğiniz pek fazla şey yok. Salonda kalırsınız ve sonra dairenize geri dönersiniz."



