Green: "DeMarcus Cousins da bir yüzük almalı!"

Los Angeles Lakers guardı Danny Green, eski takım arkadaşı DeMarcus Cousins'ın bir şampiyonluk yüzüğü alması gerektiğini söyledi.



2019-20 sezonu başlamadan önce Lakers kadrosunun bir parçası olan Cousins, ciddi bir sakatlık geçirdiğinden ötürü (çapraz bağları kopmuştu) sezonu kapatmak zorunda kalmıştı. Bu nedenle, Lakers kendisini serbest bırakmıştı ve veteran oyuncu takım için hiç oynayamamıştı.



Green, SB Nation'dan Harrison Faigen'e şu ifadeleri kullandı:



"DeMarcus tüm yıl orada rehabilitasyondaydı, sadece biz bubble'dayken yanımızda değildi. Troy (Daniels), yılın büyük bir bölümünde bizimle birlikteydi, sonra Denver'da da başarılı oldu. Kadroda ve takımda bizimle beraber olan adamlar, bence hepsi takımın bir parçası oldukları için yüzük alma fırsatını hak ediyorlar."



Serbest oyuncu olan Cousins'in 2020-21 sezonunun başlangıcına hazır olması bekleniyor.



