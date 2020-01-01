Green: "Davis böyle giderse, Duncan'la zirveyi paylaşır"

Los Angeles Lakers oyuncusu Danny Green, takım arkadaşı Anthony Davis'in "böyle devam ettiği" takdirde, San Antonio Spurs efsanesi Tim Duncan ile beraber "zirvede olabileceğini" söyledi.



Bireysel olarak çok iyi bir kariyere sahip olan Davis, bu yıl işleri bir sonraki boyuta taşımış ve sonunda Lakers ile ilk sezonunda ilk NBA şampiyonluğunu kazanmıştı. Davis, kadroda birinci veya ikinci seçenek olarak bir şampiyonluk takımında iyi olabileceğini kanıtlamıtı. AD, geçirdiği sezon için oldukça övgü almıştı ve şimdi bazı taraftarlar, kariyeri bittiğinde tüm zamanların en iyi uzun forveti olup olmayacağı hakkında tartışıyorlar.



Davis, Duncan'la pek çok kez karşılaştırılmasına rağmen, TD'yi tahttan indirmeden önce şimdiye kadarki en büyük uzun forvet olarak kanıtlayacak çok şeyi bulunuyor.



Green, 'Inside the Green Room with Danny Green' podcastinin son bölümünde, AD ve potansiyeli hakkında konuştu. Danny, Spurs'de Duncan'ın takım arkadaşıydı:



"Böyle devam ederse, Timmy ile zirvede olabilir. Timmy hiçbir zaman gerçek bir üçlükçü olmamıştı. Aslında dışarıdan iyi düzeyde şut atmıştı ama oyunun gidişatından dolayı asla bir üçlükçü olmamıştı. Ayrıca hem dışarıda, hem de içeride oynayabildiği için, bu özelliği onu diğer adamlardan daha çabuk şut çıkarabildiği başka bir seviyeye yükseltmişti."



