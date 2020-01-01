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Green: "Çoğu takım için en büyük endişe, oteller"

Los Angeles Lakers guardı Danny Green, NBA'in Orlando'da bir bubble oluşturma planının %80'inin anlaşıldığını, ancak otel durumu hakkında hala lojistik kaygılar olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers guardı Danny Green, NBA'in Orlando'da bir bubble oluşturma planının %80'inin anlaşıldığını, ancak otel durumu hakkında hala lojistik kaygılar olduğunu söyledi.

Green, USA Today'den Mark Medina'ya şu açıklamaları yaptı:

"Şu anda çok havada. Hala birçok şey tartışma konusu. Bunu çözmeye çalışıyoruz. Orlando'nun nasıl olacağına dair yüzde 80 bilgimiz var. Anlamak için hala birkaç nokta var, hangi takımların nerede kalacağı, nasıl yapacakları ve bubble içinde nasıl çalışacakları gibi. Şimdi, bubble olayı istedikleri kadar etkili ya da istediğimiz kadar yumuşak görünmüyor. Bunu çözmemiz gerekecek."

Green, en büyük tartşıma noktalarının otel alanlarına kimlerin izin verileceği etrafında döndüğünü ekledi:

"Çoğu takım için en büyük endişe, oteller, kimin nerede kalacağı, alan, arkadaş ve aile ziyaretleri, onları nasıl karantina altına alacakları, eğer bubble'ı terkedersek ne kadar süre karantinaya alınacağımız ve testin ne kadar süreceği şeklinde."


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