Green: "Clippers'ın kendini beğenmişliği, sezonlarına mal oldu"

Los Angeles Lakers guardı Danny Green, LA Clippers'ın kendini beğenmişliğinin sezonlarına mal olduğunu söyledi.



Clippers, birçok kişi tarafından bu sezon şampiyonluğu kazanmanın en favorilerinden biri olarak lanse edilmişti. Kawhi Leonard ve Paul George'u almanıni, kağıt üzerinde kendilerine ilk şampiyonluklarını getirmesi gerekiyordu.



Clippers'ın en azından Batı Konferansı Finallerine ulaşacağına dair tüm beklentilerin aksine, ekip Batı Konferansı yarı finallerinde Denver Nuggets tarafından elenmişti.



Clippers için sezon, hayal kırıklığı yaratan bir şekilde sonlanmıştı ve Tyronn Lue, eski başantrenör Doc Rivers'ın yerini almıştı.



Green, Clippers oyuncularının kendini beğenmiş olduğunu ve bu durumun onlara sezona mal olduğunu belirtti:



"Bence oyunu doğru şekilde oynamazsanız veya doğru şeyi yapmazsanız, basketbol tanrıları sizlere yerinizi bildirecektir. Yani, birçok kişi, bir şeyleri sürekli söylersek gerçekleşeceğine inanır. Ama çok ukala olmamanız da gerekir. Çünkü bu çoğu zaman ters tepebilir. İronik bir şekilde, saçma sapan konuştuklarınızın bir şekilde tam tersi ortaya çıkabilir."



