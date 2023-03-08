Haber Tarihi: 08 Mart 2023 12:47 - Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2023 12:47

Green Card ne zaman açıklanıyor? 2023 Green Card başvuru sonuçları ne zamana açıklanacak?

ABD'de yaşama hayali kuran milyonlarca kişi belirtilen tarihler arasında ayında Green Card başvurusunda bulundu. Yasal olarak çalışma izni veren Yeşil Kart'ta kalıcı olarak ikamet etme hakkı kazanmak isteyenlerin isteyenlerin en az 5 yıl ABD'de yaşaması gerekiyor. Peki, Green Card ne zaman açıklanıyor? 2023 Green Card başvuru sonuçları ne zamana açıklanacak?

Green Card ne zaman açıklanıyor? 2023 Green Card başvuru sonuçları ne zamana açıklanacak?
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Green Card çekiliş sonuçları için tarih araştırmaları sürüyor. Yeşil Kart için başvurular 5 Ekim-8 Kasım tarihleri arasında alındı. Bu sene pasaport şartının olmadığı Yeşil Kart için ABD'de süresiz ikamet hakkı ve çalışma iznine sahip olmak isteyenler başvuruda bulundu. Şimdi ise gözler çekiliş sonuçlarında. Peki Green Card başvuru sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanır? İşte detaylar... 
GREEN CARD ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIYOR 2023?
DV-2024 Katılımcılar, 6 Mayıs 2023'te öğleden itibaren Green Card sonuçlarını öğrenebilecekler.

Başvuru sonuçları http://dvprogram.state.gov sitesinden sorgulanacak.

GREEN CARD BAŞVURU SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

Green Card başvuru sonuçlarına https://www.dvlottery.state.gov/ adresinden ulaşmak mümkün.

Çıkan sayfada "uyarı" bulunmaktadır. Uyarı ise sonraki sayfa için "onay numarası, soyadı ve doğum tarihi"nin eksisiz bir şekilde doldurulmasını istemektedir. Continue linkine basıldıktan sonra yeni bir link açılacaktır.
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