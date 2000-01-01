Green: "Burada kimse, aldığı süre konusunda sorun çıkarmıyor"

Los Angeles Lakers guardı Danny Green, şu anki takımını, geçmişte bulunduğu diğer takımlardan farklı kılan şey hakkında konuştu.



Green'e göre, bu özel Lakers grubunu diğerlerinden ayıran şey, takımdaki kolektif "bencil olmama" durumu ve oyuna karşı eğlenceyi seven tavırları:



"Kesinlikle ve kişisel başarı açısından bile değil. Bireysel oyuncu olarak en iyi sezonumu geçirmiyordum, ama bu adamların etrafında olmak ve grupla eğlenmek önemliydi ve grubumuzun bu sayede başarılı olduğunu düşünüyorum. Bence çocuklar büyük resmi anladılar ve çok eğlendiler. Kimse attığı sayıyı ya da bireysel olarak ne yaptığını umursamadı. 10-15 dakika, 20-25 dakika veya beş dakika oynuyor olsak da, ortaya çok şey koyan ve iyi vakit geçirirken maç kazandıran çok farklı parçalarımız vardı. Çocuklar gerçekten bunları umursamadılar, çünkü çok eğlendik."



Lakers, NBA'de 11 yıl içinde Green'in dördüncü takımı ve bu Lakers takımında özel bir şey olduğunu iddia ediyor:



"Bu sezon, maç kazandığımız için kesinlikle ligde olduğumdan beri en iyi sezonlarımdan biri oldu. Ve ayrıca kimse dakikaları veya ne kadar topa değdikleri konusunda çatışmadığı için de öyle. Herkes kendi payına düşeni yaptı, sıraya girdi ve rolü içerisinde elinden gelenin en iyisini yaptı."



Green şu anda L.A ile iki yıllığı 30 milyon dolarlık bir kontrat içerisinde.



