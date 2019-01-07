Green: "Bugün NBA'de savunma yapmak imkansız"

Draymond Green'e göre bugünün NBA'inde savunma yapmak imkansız bir iş.
Genel olarak skor bulma oranı yükselirken, Green, ligin başından beri istediği şeyin tam olarak bu olduğunu söyledi.
Golden State Warriors ve Sacramento Kings arasında oynanan ve rekora ulaşılan 41 üçlük isabetli maçtan sonra Steve Kerr, "savunma yapmanın bugün hiç olmadığı kadar zor olduğunu" söyledi.
Draymond Green ise şunu ekledi: "Bugün ligde gerçekten savunma yapamıyorsunuz. Sanırım istedikleri bu, değil mi?"
Kerr, ifadelerini şu şekilde sundu: "Tabii. Yapabiliriz. Daha iyi olacağız. Fakat bugünlerde savunma yapmak çok daha zor. Herkesin her yerde şutörleri var. Tutulması gereken daha çok alan var. Savunma yapmak bugün bence bu oyunun tarihinde hiç olmadığı kadar zor."