Green: "Bugün NBA'de savunma yapmak imkansız"

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Draymond Green'e göre bugünün NBA'inde savunma yapmak imkansız bir iş.Genel olarak skor bulma oranı yükselirken, Green, ligin başından beri istediği şeyin tam olarak bu olduğunu söyledi.Golden State Warriors ve Sacramento Kings arasında oynanan ve rekora ulaşılan 41 üçlük isabetli maçtan sonra Steve Kerr, "savunma yapmanın bugün hiç olmadığı kadar zor olduğunu" söyledi.Draymond Green ise şunu ekledi:Kerr, ifadelerini şu şekilde sundu: