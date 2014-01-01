Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Green: "Bu Lakers kadrosu, 2014 Spurs kadrosuna benziyor"

Los Angeles Lakers guardı Danny Green, şimdi oynadığı Lakers kadrosunu, 2014 sezonunun San Antonio Spurs kadrosuna benzetti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers guardı Danny Green, şimdi oynadığı Lakers kadrosunu, 2014 sezonunun San Antonio Spurs kadrosuna benzetti.

Green, kariyerinde iki şampiyonluk takımının parçası olmuştu: 2014 Spurs'ü ve 2018 Raptors'ı. Deneyimli oyuncu için şu anki kadrosu, Spurs ile çok daha fazla benzerliğe sahip.

Green, Instagram'da takım arkadaşı Jared Dudley ile konuştu ve gözlemine göre, şu anki Lakers kadrosu ve 2014 Spurs takımının bir sürü veteranı ve derinliği vardı:

"Bu Lakers ekibinin, Spurs ekibimize, Toronto ekibinden daha benzer olduğunu düşünüyorum. Toronto'da çok daha genç adamlarımız vardı. San Antonio'da, çok daha fazla veteranımız vardı, yaşlı adamlardı, ama iyi bir karışımımız vardı. Ben ve Kawhi biraz daha gençtik, ama iyi dönemlerimizdeydik ve bir de bazı yaşlı adamlarımız vardı. Gördüğüm benzerlikler çok fazla deneyime ve derinliğe sahip olmamız. Kesinlikle derinliğimiz var. Ve tabii ki en sağlıklı takım her zaman kazanır ve bu genellikle şansın küçük bir parçasıdır, ancak doğru zamanda işleyen bir takım olması da gerekli."

2019-20 sezonu askıya alınmadan önce, özellikle LA Clippers ve Milwaukee Bucks'a karşı büyük galibiyetler elde ettikten sonra Lakers, şampiyonluğu kazanmak için favori ekipti.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal