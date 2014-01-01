Green: "Bu Lakers kadrosu, 2014 Spurs kadrosuna benziyor"

Los Angeles Lakers guardı Danny Green, şimdi oynadığı Lakers kadrosunu, 2014 sezonunun San Antonio Spurs kadrosuna benzetti.



Green, kariyerinde iki şampiyonluk takımının parçası olmuştu: 2014 Spurs'ü ve 2018 Raptors'ı. Deneyimli oyuncu için şu anki kadrosu, Spurs ile çok daha fazla benzerliğe sahip.



Green, Instagram'da takım arkadaşı Jared Dudley ile konuştu ve gözlemine göre, şu anki Lakers kadrosu ve 2014 Spurs takımının bir sürü veteranı ve derinliği vardı:



"Bu Lakers ekibinin, Spurs ekibimize, Toronto ekibinden daha benzer olduğunu düşünüyorum. Toronto'da çok daha genç adamlarımız vardı. San Antonio'da, çok daha fazla veteranımız vardı, yaşlı adamlardı, ama iyi bir karışımımız vardı. Ben ve Kawhi biraz daha gençtik, ama iyi dönemlerimizdeydik ve bir de bazı yaşlı adamlarımız vardı. Gördüğüm benzerlikler çok fazla deneyime ve derinliğe sahip olmamız. Kesinlikle derinliğimiz var. Ve tabii ki en sağlıklı takım her zaman kazanır ve bu genellikle şansın küçük bir parçasıdır, ancak doğru zamanda işleyen bir takım olması da gerekli."



2019-20 sezonu askıya alınmadan önce, özellikle LA Clippers ve Milwaukee Bucks'a karşı büyük galibiyetler elde ettikten sonra Lakers, şampiyonluğu kazanmak için favori ekipti.



