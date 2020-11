Green: "Bence G.O.A.T. yok, G.O.T.E. var!"

Los Angeles Lakers guardı Danny Green, Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan ve Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James arasındaki "tüm zamanların en büyük oyuncusu" tartışması hakkındaki düşüncelerini paylaştı.



ClutchPoints'ten Tomer Azarly ile Battle for LA Podcast'e çıktığı sırada konuşan Green'e göre, iki efsane farklı dönemlerde oynadığı için bir tartışma söz konusu olmamalı:



"Bu tartışmaları yapmaktan hoşlanmıyorum, ben G.O.A.T'u farklı bir biçimde yorumluyorum, G.O.T.E. diyorum (Kendi döneminin en büyüğü - Greatest of their era). Bu adamlar dönemlerinin en iyileri.



Pek çok adam farklı pozisyonlarda zamanının ötesinde oynar ve ben her birini, özellikle de parçası olduğum kişileri yakından görüp onlarla oynadığım için takdir ediyorum.



Mike'ı izledğimde küçüktüm ve onu idol alan bir çocuktum, onu yakından izleme şansım olmuştu. Tek gördüğünüz şey büyüklük oluyor, hiçbir hata görmüyorsunuz, çocukken olan şey de buydu, bu harika adamda herhangi bir hata görmekten hoşlanmıyordum.



Görmek istediğim şey, harika anlar ve işleri ne kadar iyi ve verimli yaptıklarıydı. Yani ben G.O.A.T. tartışmaları değil, G.O.T.E. tartışmaları yapıyorum."