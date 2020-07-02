Green Arrow Fortnite'a geliyor

Green Arrow, 31 Aralık'ta Fortnite'a geliyor. Fortnite bu yıl birçok süper kahramana ev sahipliği yaptı. Oyunda Iron Man, Superman, Batman ve Flash gibi kahramanlar yer aldı.



Green Arrow, Fortnite Crew abonelerine özel olarak oyuna eklenecek



Green Arrow'un oyundaki görünümü, Arrow dizisindeki tasarıma dayanıyor. Bu yüzden çizgi romanlardaki veya Injustice 2'deki tasarımlardan farklı görünebilir. Karakterin Ok Sadağı oyunda sırt çantası olarak kullanılacak. Karakter Türkiye saati ile 31 Aralık gece 03:00'da Fortnite Crew aboneleri için erişime açılacak.



31 Aralık'a kadar Fortnite Crew'e üye olursanız, Aralık ayı paketi olan Galaxia'yı alabilirsiniz. Geçtiğimiz günlerde God of War'ın ana karakteri olan Kratos ve daha önceden de Halo serisinin Master Chief'i oyuna eklenmişti. Black Panther ve Captain Marvel da bu hafta oyuna eklendi. Ayrıca Fortnite, resmi Twitter hesabından Green Arrow'u paylaştı.



KAYNAK: shiftdelete



