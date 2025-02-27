Golden State Warriors'ın tecrübeli forveti Draymond Green, 2015 ile 2019 yılları arasındaki dönemin NBA tarihinin en iyi dönemi olduğunu savundu.



Green, kendi podcast programı The Draymond Green Show'a konuk olan eski takım arkadaşı Kevin Durant ve Warriors'ın eski yıldızlarından Baron Davis ile bu konuyu değerlendirdi. Green, Durant'in 2016'da Warriors'a katılmasının NBA'deki rekabet seviyesini ciddi şekilde artırdığını ifade etti:



"2015'ten 2019'a kadar olan dönem, bence NBA tarihinin en iyi dönemiydi. Ve senin (Durant) Warriors'a katılman, bu seviyeyi daha da yukarı taşıdı. Eğer Warriors'a gelmeseydin, o dönemde yaşadığımız basketbol seviyesine ulaşamazdık. Senin gelişi, hem oyunu hem de takımları bir üst noktaya taşıdı."



Durant ise Warriors'a katılmasının kariyeri açısından eşsiz bir fırsat olduğuna inandığını belirtti:



"Eğer OKC'de kalsaydım, gerçekten olağanüstü bir fırsatı kaçırmış olurdum. Bu, sıradan bir durum değildi, hissettiğim buydu. Nasıl sonuçlanacağını tam olarak bilmiyordum ama büyük bir değişimin eşiğinde olduğumu hissediyordum."



Warriors, 2015 NBA Finalleri'nde Cleveland Cavaliers'ı mağlup ederek şampiyon olmuştu. Ancak bir yıl sonra, Cavaliers tarih yazmış ve 3-1 geriye düştüğü seriyi çevirerek 2016 NBA Şampiyonluğu'nu kazanmıştı. Herkes, 2017'de bu rekabetin devamını beklerken, Durant'in Warriors'a katılması Cavaliers'ın bu seviyede rekabet etmesini imkânsız hale getirdi.



Durant, Warriors formasıyla 2017 ve 2018 NBA Finalleri'nde En Değerli Oyuncu (Finals MVP) seçilerek takımını şampiyonluğa taşımıştı. Ancak Warriors'ın 2019'daki üçleme (three-peat) hedefi, Durant ve Klay Thompson'ın sakatlıkları nedeniyle final serisinde Toronto Raptors'a mağlup olmaları sonucu suya düşmüştü.



