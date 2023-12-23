Grealish'ten Felipe Melo'ya cevap: ''Kışkırtmadım''

Manchester City - Fluminense arasında oynanan Kulüpler Dünya Kupası final maçında Felipe Melo, rakip oyuncuların kendilerini kışkırttığını iddia etmişti. O iddiaya Manchester City'nin yıldız ismi Jack Grealish'ten cevap geldi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Grealish'ten Felipe Melo'ya cevap: ''Kışkırtmadım''
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Aralık 2023 16:40
Kulüpler Dünya Kupası final maçında Manchester City, Fluminense'yi 4-0 mağlup ederek kupaya uzandı.

Maçın ardından Fluminense'de forma giyen Felipe Melo, Manchester Cityli oyuncuların saha içinde kendilerine 'oley' çekerek kendilerini kışkırttığını iddia etti. 

GREALISH, FELIPE MELO'YA CEVAP VERDİ

O iddiaya Manchester Cityli futbolcu Jack Grealish'ten yanıt geldi. 

Jack Grealish yaptığı açıklamada, ''Ben kimseyi kışkırtmadım, kimseye 'oley' çekmedim'' şeklinde konuştu.

Mücadelenin bitiş düdüğüyle birlikte, Felipe Melo ile Kyle Walker, Jack Grealish arasında kısa süreli bir tartışma yaşanmıştı.



GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery