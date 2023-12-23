Grealish'ten Felipe Melo'ya cevap: ''Kışkırtmadım''

Kulüpler Dünya Kupası final maçında Manchester City, Fluminense'yi 4-0 mağlup ederek kupaya uzandı.
Maçın ardından Fluminense'de forma giyen Felipe Melo, Manchester Cityli oyuncuların saha içinde kendilerine 'oley' çekerek kendilerini kışkırttığını iddia etti.
GREALISH, FELIPE MELO'YA CEVAP VERDİ
O iddiaya Manchester Cityli futbolcu Jack Grealish'ten yanıt geldi.
Jack Grealish yaptığı açıklamada, ''Ben kimseyi kışkırtmadım, kimseye 'oley' çekmedim'' şeklinde konuştu.
Mücadelenin bitiş düdüğüyle birlikte, Felipe Melo ile Kyle Walker, Jack Grealish arasında kısa süreli bir tartışma yaşanmıştı.
Maçın ardından Fluminense'de forma giyen Felipe Melo, Manchester Cityli oyuncuların saha içinde kendilerine 'oley' çekerek kendilerini kışkırttığını iddia etti.
GREALISH, FELIPE MELO'YA CEVAP VERDİ
O iddiaya Manchester Cityli futbolcu Jack Grealish'ten yanıt geldi.
Jack Grealish yaptığı açıklamada, ''Ben kimseyi kışkırtmadım, kimseye 'oley' çekmedim'' şeklinde konuştu.
Mücadelenin bitiş düdüğüyle birlikte, Felipe Melo ile Kyle Walker, Jack Grealish arasında kısa süreli bir tartışma yaşanmıştı.
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