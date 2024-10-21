Grealish'ten Arsenal yanıtı!

Manchester City forması giyen Jack Grealish, Arsenal ile ilgili gelen soruya yanıt verdi.



Zirve yarışındaki rakiplerinden Arsenal'in hafta sonunda Bournemouth karşısında aldığı 2-0'lık yenilgi hatırlatılan İngiliz futbolcu, "Dürüst olmak gerekirse Arsenal'i düşünmüyoruz. Sezonun son bölümü olsa önemli bir sonuç olabilirdi ama daha ekim ayındayız." ifadelerini kullandı.



LİGDE PUAN DURUMU



Premier Lig'in zirvesinde 8 maçta topladığı 21 puanla Liverpool geliyor. Liverpool'u 20 puanlı Manchester City ve 17 puanlı Arsenal takip ediyor.







