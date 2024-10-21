Grealish'ten Arsenal yanıtı!

Manchester City forması giyen Jack Grealish, zirve yarışındaki rakiplerinden Arsenal'in puan kaybetmesini değerlendirdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Grealish'ten Arsenal yanıtı!
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21 Ekim 2024 15:33
Manchester City forması giyen Jack Grealish, Arsenal ile ilgili gelen soruya yanıt verdi.

Zirve yarışındaki rakiplerinden Arsenal'in hafta sonunda Bournemouth karşısında aldığı 2-0'lık yenilgi hatırlatılan İngiliz futbolcu, "Dürüst olmak gerekirse Arsenal'i düşünmüyoruz. Sezonun son bölümü olsa önemli bir sonuç olabilirdi ama daha ekim ayındayız." ifadelerini kullandı.

LİGDE PUAN DURUMU

Premier Lig'in zirvesinde 8 maçta topladığı 21 puanla Liverpool geliyor. Liverpool'u 20 puanlı Manchester City ve 17 puanlı Arsenal takip ediyor.



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