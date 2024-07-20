Grazer AK - Beşiktaş: İlk 11'ler

Beşiktaş, yeni sezon öncesindeki Slovenya kampında son karşılaşmasına çıkıyor.
Siyah-beyazlılar, hazırlık karşılaşmasında Avusturya ekibi Grazer AK ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka saat 19.00'da başlayacak.
Beşiktaş'ın ilk 11'i;
Ersin, Svensson, Paulista, Colley, Masuaku, Al-Musrati, Gedson, Rashica, Rafa, Semih, Mustafa.
Karşılaşma TV 8.5 ve EXXEN platformu üzerinden canlı yayınlanacak.
Beşiktaş, bir sonraki karşılaşmada Süper Kupa'da Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.
Siyah-beyazlılar, hazırlık karşılaşmasında Avusturya ekibi Grazer AK ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka saat 19.00'da başlayacak.
Beşiktaş'ın ilk 11'i;
Ersin, Svensson, Paulista, Colley, Masuaku, Al-Musrati, Gedson, Rashica, Rafa, Semih, Mustafa.
Karşılaşma TV 8.5 ve EXXEN platformu üzerinden canlı yayınlanacak.
Beşiktaş, bir sonraki karşılaşmada Süper Kupa'da Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.
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