Grazer AK - Beşiktaş: İlk 11'ler

Beşiktaş, Slovenya kampı kapsamındaki hazırlık maçında Avusturya temsilcisi Grazer AK ile karşılaşacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Besiktas.com.tr
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Grazer AK - Beşiktaş: İlk 11'ler
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20 Temmuz 2024 18:08
Son güncelleme 20 Temmuz 2024 18:09
Beşiktaş, yeni sezon öncesindeki Slovenya kampında son karşılaşmasına çıkıyor.

Siyah-beyazlılar, hazırlık karşılaşmasında Avusturya ekibi Grazer AK ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka saat 19.00'da başlayacak.

Beşiktaş'ın ilk 11'i;

Ersin, Svensson, Paulista, Colley, Masuaku, Al-Musrati, Gedson, Rashica, Rafa, Semih, Mustafa.



Karşılaşma TV 8.5 ve EXXEN platformu üzerinden canlı yayınlanacak.

Beşiktaş, bir sonraki karşılaşmada Süper Kupa'da Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

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