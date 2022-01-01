Grayson Allen'a 1 maç uzaklaştırma cezası!

NBA, Milwaukee Bucks guardı Grayson Allen'ın bir maç uzaklaştırma cezası aldığını duyurdu.



Allen, geçtiğimiz Cuma günü Chicago Bulls'a karşı Bucks maçı sırasında Alex Caruso'ya yaptığı flagrant faul nedeniyle ceza aldı.



26 yaşındaki oyuncuya 'flagrant 2' faulü verilmiş ve oyundan atılmıştı. Caruso ise bu hareket sonrası yere düştüğünde sağ el bileğini kırarak 6-8 hafta parkelerden uzak kalmak durumunda kalmıştı.



Allen, Bucks'ın Cavaliers ile karşılaşmak için Cleveland'a gideceği 26 Ocak tarihinde forma giyemeyecek.



