Gray: "The Decision, kariyerimin en eşsiz anıydı!"

Ünlü spor muhabiri Jim Gray, 2010'da "The Decision" programı için LeBron James ile röportaj yapmanın nasıl bir tecrübe olduğunu anlattı.



Gray, "The Decision" sırasında LeBron ile bir araya gelen muhabir olmanın ve NBA tarihinin böylesine eşsiz bir anının bir parçası olmanın nasıl bir şey olduğunu paylaştı.



Gray, eski NBA oyuncuları Stephen Jackson ve Matt Barnes ile "All the Smoke" podcastinde, duyurunun yarattığı etkiden ve ligi sonsuza dek nasıl değiştirdiğinden de bahsetti:



"Muhtemelen kariyerimin en eşsiz anıydı. Bir NBA yıldızı, lige ve dünyaya bir sonraki hamlesini duyuruyordu ve bu hamlenin ne olacağını önceden bilmiyordum. Bilmek de istemiyordum.



Bunu, tek bir kişinin soru sorabildiği bir basın toplantısı gibi düzenlemişti ve temeli ise, Boys and Girls Club'a milyonlar bağışlayarak binlerce çocuğun hayatını etkilemenin yanı sıra, insanlara tam olarak nerede oynayacağını duyurmaktı.



Kararı kalmak ya da başka yere gitmek olsun, farketmezdi. Gerçekten eşsiz bir durumdu. Daha önce hiç böyle bir şey olmamıştı ve bir daha olmayacağını da söyleyebilirim."