Grant yarışında en öndekiler: Wizards, Kings ve Portland!

Detroit Pistons forveti Jerami Grant takasıyla en çok ilgilenen takımların Washington Wizards, Sacramento Kings ve Portland Trail Blazers olduğu iddia edildi.



Pistons ile yapmış olduğu üç yıllık sözleşmenin ikinci yılında bulunan Grant'in, bir uzatma kontratı istediği bildirilmişti.



The Athletic'ten James L. Edwards, Grant'in takas edilmesinin "öngörülen bir sonuç olmadığını", fakat Pistons'ın son takas günü öncesinde teklifleri açıkça değerlendireceğini kaleme aldı.



Edwards ayrıca, Grant takasına en fazla ilgiyi Wizards, Kings ve Trail Blazers ekiplerinin gösterdiğini, Brooklyn Nets'in de bu takımlar arasına dahil olduğunu fakat NYC ekibiyle bir anlaşmanın olası gözükmediğini belirtti.



