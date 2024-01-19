Portland Trail Blazers forveti Jerami Grant, takas söylentilerine karşı "Portland'da mutlu" olduğunu söyledi.



İsmi takas söylentilerinde yoğun şekilde geçmesine rağmen Grant, Rose Garden Report'tan Sean Highkin'e yaptığı açıklamada Trail Blazers'tan ayrılmaya niyeti olmadığını ifade etti:



"Söylentileri kesinlikle duyuyorsunuz. Ama bunlar benim kontrolümde olan şeyler değil. Burada mutluyum. Yaptığım işten memnunum. Önüme bakıp çalışmaya ve gençlere elimden geldiğince yardım etmeye uğraşıyorum. Ama bu söylentiler kesinlikle gözden kaçmayan şeyler. Özellikle yeni bir anlaşma imzaladığım için, bu konuda yapabileceğim bir şey yok. Beni istedikleri sürece buradayım."



Grant, geçtiğimiz yaz Portland'la serbest oyuncu olarak beş yıllığı 160 milyon dolarlık bir kontrat imzalamıştı.



