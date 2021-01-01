Grant Hill'den, Klay'e sakatlıktan dönüş tavsiyeleri!

ABD Milli Takımı yönetici direktörü Grant Hill, Golden State Warriors yıldızı Klay Thompson'a iyileşme süreci ve geri dönüşü hakkında tavsiyelerde bulundu.



"Warriors Pregame Live"a katılan hill, Klay'in geri dönüşünün bilimsel ve tıbbi ilerleme nedeniyle iyi olacağını iddia ederek, Warrior yıldızını eski formuna geri dönmek adına acele etmemesi için sürece güvenmeye teşvik etti:



"İyileşme ve ameliyat yöntemleri açısından çok ilerleme kaydettik, bu yüzden iyi olacağını düşünüyorum.



Şuna dikkat etmek gerekir ki, bazı durumlarda eski halinize hemen geri dönemezsiniz. Günler, haftalar ve aylar boyunca sağlıklı kalabildiği sürece, eski formu da geri gelecektir. Ki bence öyle olacaktır.



Bana kalırsa harika bir noktada. Takımı da iyi gidiyor. Gelir gelmez uyum sağlayacak ve izlemesi eğlenceli olacak."



ESPN'den Adrian Wojnarowski, Golden State'in Thompson için 9 Ocak veya 18 Ocak'ta bir geri dönüş beklediğini açıklamış olsa da, takım henüz herhangi bir tarih duyurmamıştı.



