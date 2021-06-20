Granit Xhaka: 'Türkiye deneyimsizdi! Gelecekleri parlak'

İsviçre'nin A Milli Takımımızı 3-1 yendiği karşılaşmanın ardından Granit Xhaka açıklamalarda bulundu.



Karşılaşmayı değerlendiren Granit Xhaka "Biz ne yapmamız gerekiyorsa onu yaptık. 3 maçta 4 puan. Diğer sonuçları bekleyeceğiz. Bizim işimiz kazanmaktı, bizde bunu yaptık. İyi bir maç oynayarak 3 puanı aldık. Şimdi beklemek durumundayız." dedi.



Açıklamalarına devam eden Granit Xhaka "Elbette ki Türk takımı çok kaliteli oyunculardan oluşuyor. Büyük takımlarda oynuyorlar ama turnuvalarda deneyim önemlidir. Bence Türkiye'nin geleceği parlak." ifadelerini kullandı.



