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Granit Xhaka: "Tarih yazdık!

İsviçreli futbolcu Granit Xhaka, Fransa'yı eledikleri karşılaşmanın ardından konuştu.

Granit Xhaka: 'Tarih yazdık!
EURO 2020 Son 16 Turu'nda İsviçre'nin Fransa'yı penaltılarda elediği karşılaşmada maçın adamı seçilen Granit Xhaka açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Granit Xhaka "2-0'lık skorla 90 dakika içinde kazanıp işi daha erken bitirebilirdik. Müthiş bir mentol güçle geri döndük. Tarih yazdık, tüm İsviçre gurur duymalı." dedi.

Granit Xhaka çeyrek finalde İspanya ile oynayacakları maçla ilgili olarak "Şimdi İspanya maçımız var. Orada bugünden daha iyi bir performansa ihtiyacımız olacak" ifadelerini kullandı.

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