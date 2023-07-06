Granit Xhaka'nın yeni durağı Bayer Leverkusen oldu

Alman ekibi Bayer Leverkusen, Arsenal'den Granit Xhaka'yı transfer ettiğini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Granit Xhaka'nın yeni durağı Bayer Leverkusen oldu
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06 Temmuz 2023 21:02
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayer Leverkusen, İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'den İsviçreli orta saha oyuncusu Granit Xhaka'yı transfer etti.

Alman kulübünden yapılan açıklamada, Xhaka ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı bilgisi verildi.

30 yaşındaki İsviçreli orta saha oyuncusu, Arsenal formasıyla geçen sezon 47 maçta görev yaparken 9 gol, 7 asist kaydetti.

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