Granfondo İzmir Yol Bisiklet Yarışı, 22 Ekim'de gerçekleştirilecek

Granfondo Yol Bisiklet Yarışı'nın üçüncü ve son etabı, 22 Ekim Pazar günü İzmir'de gerçekleştirilecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Granfondo İzmir Yol Bisiklet Yarışı, 22 Ekim'de gerçekleştirilecek
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20 Ekim 2023 15:01
Granfondo Yol Bisiklet Yarışı'nın üçüncü ve son etabı, 22 Ekim Pazar günü İzmir'de koşulacak.

İki farklı parkurda düzenlenecek yarışın başlangıcı Cumhuriyet Meydanı'ndan olacak.

Daha önce İstanbul ve Ankara'da yapılan yarış kapsamında yarın da halk sürüşü gerçekleştirilecek.

Cumhuriyet'in 100. yılı çerçevesinde katılımcılar, Bostanlı'daki Demokrasi Meydanı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na kadar pedal çevirecek.

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