GranFondo Bursa Uluslararası Bisiklet Yarışı, 30 Ağustos'ta başlayacak

Bursa, yerli ve yabancı yüzlerce bisiklet tutkununa ev sahipliği yapacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
GranFondo Bursa Uluslararası Bisiklet Yarışı, 30 Ağustos'ta başlayacak
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14 Ağustos 2020 13:29
GranFondo Bursa Uluslararası Bisiklet Yarışı, 30 Ağustos'ta başlayacak. 

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle gerekli tedbirlerin alınarak düzenlenecek bisiklet organizasyonunda Bursa, yerli ve yabancı yüzlerce bisiklet tutkununa ev sahipliği yapacak. 

Organizasyonun basın bilgilendirme toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın katılımıyla 18 Ağustos Salı günü saat 12.00'de Anatolia Hotel'de gerçekleştirilecek.



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