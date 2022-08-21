Granfondo, başkentte yapıldı

Uluslararası Başkent Granfondo Bisiklet Yarışı, 1200 sporcunun katılımıyla Ankara'da yapıldı.



Başkent Granfondo, Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Bisiklet Federasyonu, Ankara Ticaret Odası ile Nurol Holding, Shimano Türkiye, TAV Havalimanları, Asperox ve Bisan markalarının katkılarıyla başkentte gerçekleştirildi.



Anıttepe Spor Tesisleri'nde başlayan yarışta 1200 bisikletçi, uzun parkurda 93, kısa parkurda 43 kilometre pedal çevirdi.



Doğayla şehir yaşamını bir araya getiren yarışta Mogan Gölü'ne giden bisikletçiler, yarışı tamamlamak için tekrardan Anıttepe Spor Tesisleri'ne döndü.



Uzun parkurda erkeklerde, Gökhan Uzuntaş birinci, Bedirhan Çağatay Şimşek ikinci, Şevket Özer üçüncü oldu.



Kadınlarda Sevcan Alper birinci, Nihal Özdemir Köse ikinci, Gülçin Yaman üçüncü sırada yer aldı.



Kısa parkuru ise erkeklerde Emre Kaplan birinci, Kerem Pekmez ikinci, Deniz Örnek üçüncü sırada tamamladı.



Kadınlarda ise Züleyha Dikbaş birinci, Aylin Yüce ikinci, Kübra Nur Pınarak üçüncü oldu.





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