Granfondo Amatör Yol Bisikleti Yarışı başlıyor

Granfondo Amatör Yol Bisikleti Yarışı, Pazar günü Ankara'da gerçekleştirilecek.Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara Valiliği, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çankaya Belediyesi, Türkiye Bisiklet Federasyonu, Ankara Ticaret Odası ve Ankara Kent Konseyinin desteğiyle Ankara'da ikinci kez düzenlenecek organizasyon, daha önce İstanbul, İzmir ve Bursa'da da yapılmıştı.Dünyanın önemli başkentlerinde gerçeklesen kitlesel bir bisiklet yarışması olan organizasyonla bisiklet kullanımının yaygınlaşması hedefleniyor.Yarış Pazar günü sabah saat 08.00'de Yenimahalle'deki Ankamall AVM'nin önünde start alacak.