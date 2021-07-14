Granada Soldado'nun yerine Carlos Bacca'yı aldı

La Liga ekiplerinden Granada, Roberto Soldado'nun yerini Kolombiyalı Carlos Bacca ile doldurdu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Granada Soldado'nun yerine Carlos Bacca'yı aldı
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14 Temmuz 2021 09:02
Bir dönem adı Türk takımlarıyla da geçen Kolombiyalı golcü Carlos Bacca'nın yeni takımı belli oldu.

Geçen sezon Villarreal formasıyla UEFA Avrupa Ligi zaferi elde eden Carlos Bacca, Granada'nın yeni forveti oldu. Resmi olarak duyurulan transferde Carlos Bacca'nın alacağı ücret açıklanmazken Granada, Levante'ye gönderidği Roberto Soldado'nun yerini 34 yaşındaki isimle doldurmuş oldu.

Kariyerine ülkesinin Junior FC takımında başlayan Carlos Bacca, Club Brugge, Sevilla, Milan ve Villarreal formaları giymişti.


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