IGN – 9/10

GamesRadar+ – 4.5/5

GameSpot – 8/10

GameSpew – 9/10

VGC – 3/5

Press Start – 9/10

PSU – 9/10

Gameblog – 8/10

GamingBolt – 10/10

Hardcore Gamer – 5/5

Gran Turismo 7 Genel Puanı – Metacritic

PlayStation 5 – 88 (72 inceleme)

PlayStation 4 –yok (1 inceleme)

Polyphony Digital tarafından geliştirilen ve yayıncılığını Sony Interactive Entertainment'in üstlendiği Gran Turismo 7 inceleme puanları belli oldu. Yapılan incelemelerin puanlarına göre güzel bir oyun bizleri bekliyor diyebiliriz. 4 Mart tarihinde piyasaya sürülecek olan oyunun inceleme puanları şu şekilde:Gran Turismo 7, Gerçek bir Sürüş Simülatörü'nün en iyi özelliklerini bir araya getiriyor.İster bir turnuva yarışçısı olun, ister bir koleksiyoncu, modifikasyon ustası, tasarımcı ya da fotoğrafçı; hayranların severek oynadığı GT Senaryo, Arcade ve Sürüş Okulu gibi muhteşem oyun modlarıyla çizginizi bulun.Efsanevi GT Simülasyon Modu'nun geri dönüşüyle yeni otomobiller ve mücadeleler açarak otomobil alın, modifiye edin, satın ve şöhretinize şöhret katın. Ve başkalarıyla kapışmayı seviyorsanız, becerilerinizi geliştirin ve GT Sport Modunda yarışın.Gran Turismo 7, ilk andan itibaren erişime açık olan Brand Central ve İkinci El Otomobil Satıcısı'ndaki 420'den fazla otomobille hem şık klasikleri ve hem de son model süper otomobilleri eşsiz detaylarla siz oyunculara sunuyor. Dinamik hava koşullarına sahip, aralarında GT tarihinin klasik parkurlarının da bulunduğu 90'ın üstünde pistte her otomobil farklı bir sürüş tecrübesi ve hissi sunuyor.(Kaynak: esporlab.com)