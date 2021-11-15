Graham Potter, evsizler için bir gece sokakta uyudu!

İngiltere Premier Lig takımlarından Brighton'ın teknik ekibi, evsizler için yapılan bir eyleme destek verdi.



Teknik direktör Graham Potter ve yardımcıları Billy Reid ile Bruno Saltor, evsizlerin sorunlarına dikkat çekmek ve yardım parası toplamayı amaçlayan "The Big Sleep Out" kampanyası kapsamında bir gece sokakta uyudu.



Eylem hakkında konuşan Potter, "Dışarıda uyumanın daha hafif bir versiyonunu yaşadık. Böyle bir acıyla yaşamanın nasıl bir şey olduğunu hayal dahi edemiyorum. Evsizler için anlamsız bir damgalama var. Bu kişiler, toplumumuzun en savunmasız üyeleri ve bizim desteğimize ihtiyaçları var." şeklinde konuştu.





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